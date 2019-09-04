МИД Болгарии призвал не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

МИД Болгарии призвал Россию не поддерживать тезис о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.

Таким образом, болгарские дипломаты прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии девятого сентября.

Внешнеполитическое ведомство Болгарии в своем сообщении отмечает, что, не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не нужно закрывать глаза на тот факт, что «советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов западных стран»

Также в МИД Болгарии заявляют, что термин «освобождение» якобы ставит привилегированное положение некоторые политические круги в Болгарии, что расценивается как вмешательство.

Посольство РФ в Болгарии, комментируя заявление, отметило, что целью экспозиции является предоставление возможности для болгарской общественности ознакомитсья с архивами из российских фондов, многие из которых был рассекречены только недавно.