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2:47   4 Сентября 2019
Весь мир

МИД Болгарии призвал не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

МИД Болгарии призвал не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

МИД Болгарии призвал Россию не поддерживать тезис о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.

Таким образом, болгарские дипломаты прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии девятого сентября.

Внешнеполитическое ведомство Болгарии в своем сообщении отмечает, что, не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не нужно закрывать глаза на тот факт, что «советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов западных стран»

Также в МИД Болгарии заявляют, что термин «освобождение» якобы ставит привилегированное положение некоторые политические круги в Болгарии, что расценивается как вмешательство.

Посольство РФ в Болгарии, комментируя заявление, отметило, что целью экспозиции является предоставление возможности для болгарской общественности ознакомитсья с архивами из российских фондов, многие из которых был рассекречены только недавно.

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Автор: Олег Королев
#вторая мировая война #болгария #ссср

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