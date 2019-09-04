Роспотребнадзор планирует «иммунизировать» россиянок перед родами

Роспотребнадзор рассматривает вопрос о плановой иммунизации от различных инфекций для планирующих беременность женщин. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» на площадке ВЭФ глава службы Анна Попова.

По ее словам, на данный момент ведомство рассматривает вопросы о введении в национальный календарь прививок людям старшего возраста и организации четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить будущего ребенка и мать.

Она также отметила, что сейчас национальный календарь прививок РФ существенно не отличается от календарей большинства других стран. Однако, он совершенствуется, и поэтому в ближайшее время в него могут быть введены прививки ветряной оспы, ротавирусной инфекции.

Попова омтетила, что также ожидается расширение числа детей, получающих прививки против гемофильной инфекции тип В.

ВЭФ проходил во Владивостоке 4-6 сентября.