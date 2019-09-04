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2:02   4 Сентября 2019
Россия

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Министерство природы определило российские города с самым загрязненным воздухом, сообщается в проекте доклада ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году».

Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Красноярск, Иркутск, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Абакан, Барнаул, Чита, Черногорск, Cвирск, Искитим, Ангарск, Усолье-сибирское, Кызыл, Черемхово, Улан-Удэ, Норильск, Братск, Лесосибирск, Зима, Cеленгинск, Шелехов и Минусинск.

В список впервые попали Абакан и Искитим. Ангарск вернулся в перечень спустя 14 лет. Отмечается, что более половины городов (57 процентов) с высокими очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибири.

В свою очередь в первую тройку населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали Приморский край, Санкт-Петербург и Новгородская область. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны.

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Автор: Олег Королев
#экология #загрязненный воздух #минприроды рф

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