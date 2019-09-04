РФ не будет поднимать вопрос о КНДР в ходе председательства в Совбезе ООН, заявил Небензя

Россия не намерена поднимать северокорейский вопрос в ходе своего председательства в СБ ООН в сентябре, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Во время пресс-конференции во вторник он заявил, что, исходя по программе работы на сентябрь, к консультациям насчет Северной Кореи нет стремления. По его словам, во время неформальных обсуждений никто не поднимал вопрос КНДР.

Также постпред РФ при ООН заметил, что не исключает возможных изменений в изначальном графике. По его словам, консультации по КНДР также ведутся с США и КНР.

В воскресенье России на месяц перешло председательство в Совбезе ООН. Оно совпало с открытием 74-й сессии Генассамблеи ООН и неделей высокого уровня ГА. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.