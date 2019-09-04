Британский премьер пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если парламент проголосует за отсрочку.

Во вторинк вечером британские депутаты выступили за изменение повестки парламента, что открывает для рассмотрения среду законопроекта о переносе срока Brexit. Законопроект, который требует перенести сроки а Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, ранее представила группа членов парламента от разных партий.

На данный момент парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается от возобновления переговоров. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок - 31 октября, с соглашением или без него.

Ранее Джонсон призвал парламентариев не голосовать за промедление. По его словам, это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Евросоюз скорее пойдет на уступки, чем почувствует, что Лондон точно выйдет из ЕС 31 октября.

Выступая по итогам голосования палаты общин, премьер заявил, что лидер оппозиции требовал провести выборы на протяжении двухлетнего срока. Он отметил, что не хотел бы выборов, но если депутаты проголосуют за очередную «бессмысленную отсрочку», это станет единственным способом разрешения ситуации. По его словам, данное предложение будет внесено в среду.