«Роскосмос» опроверг сообщения NASA об угрозе космического мусора для МКС

«Роскосмос» опровергает информацию NASA о потенциальной угрозе космического мусора для МКС, сообщает ведомство.

Отмечается, что специалисты госкорпорации и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты американских партнеров по программе МКС на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства.

Российские специалисты сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для МКС. Отмечается, что ЦНИИмаш получил предварительные расчеты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости совершиь маневр уклонения, однако расчеты баллистиков института опровергли данную информацию.

Госкорпорация сообщает, что безопасности МКС и ее экипажа ничего не угрожает. Уведомление об этом также направлено американским партнерам.