Прокурор просит пять лет колонии для бросившего урну в полицейских на митинге 27 июля

Прокурор попросил для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону полицейских, к пяти годам колонии. Об этом сообщают РИА «Новости».

На заседании в зале Мещанского суда Москвы прокурор заявил, что просит признать 48-летнего Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Коваленко обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. Следователи считают, что во время несанкционированного митинга 27 июля он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы создать препятствие при задержании другого человека, а затем бросил в сторону полицейских мусорный бак. Потерпевший полицейский рассказал в суде, что от удара урны и падения он испытал сильную физическую боль в районе спины.

Мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет колонии. Свою вину мужчина не признает. Однако, он заявлял, что только лишь хотел другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну он кинул от досады, возникшей из-за невозможности остановить правоохранителей.

Также известно, что Коваленко проживает с 69-летней матерью, которая находится на его иждивении.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за массовых фальсификаций, проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полицейским удалось задержать за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следователи возбудили ряд уголовных дел.