Россия предоставит ООН данные для расследования авиаударов в Идлибе, заявил Небензя

Россия готова представить свидетельства независимому расследованию ООН относительно авиаудаторов в сирийской провинции Идлиб, которые докажут, что заявления об ответственности РФ за них не соответствуют действительности. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, у России есть данные, которые может представить для расследования, которые докажут, что получаемые ООН по данному вопросу сведения в большинстве случаев ложные или неточные.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявлял о создании внутренней комиссии, которая займется расследованием инцидентов, произошедших с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе между Россией и Турцией в сентябре минувшего года. В ходе расследования будут выявлены повреждения или разрушения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также в поддерживаемых ООН в этом районе объектов.