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23:10   3 Сентября 2019
Россия

Коммунист Губенко отверг помощь «провокатора Навального» на выборах в МГД

Коммунист Губенко отверг помощь «провокатора Навального» на выборах в МГД

Действующий депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко, участвующий в предстоящих выборах в столичный парламент, заявил, что ему не нужна поддержка Алексея Навального.

Ранее, Навальный представил свой проект «Умное голосование» и список «рекомендуемых» им депутатов, за которых он призывает московских избирателей отдать свои голоса. В числе других кандидатов в списке также упоминался коммунист Николай Губенко, который идет на выборы, как кандидат от 37-го избирательного округа столицы.

Комментируя проект Навального, Губенко заявил, что ему не нужна помощь таких людей, как скандальный блогер.

«Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа», - подчеркнул кандидат от КПРФ.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября.  В качестве кандидатов в депутаты МГД Мосгоризбирком зарегистрировал 230 человек, в том числе троих кандидатов от 37-го избирательного округа – помимо Николая Губенко, идущего на выборы от КПРФ, за кресло депутата от данного округа поборются член ЛДПР, профессор экономики МГУ Юрий Максимов, а также справедливоросс Александр Романович - сотрудник аппарата Государственной думы РФ.

Ранее проект Навального «Умное голосование» подвергся критике с самых разных сторон: негативные отзывы о нем разместили и соратник Навального Дмитрий Гудков, и беглый олигарх Михаил Ходорковский, которые выразили сомнение в эффективности и  надежности этой идеи. При этом публицист Дмитрий Лекух и журналист Леся Рябцева назвали «Умное голосование» Навального мошенническим проектом.

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Автор: Александр Люблинский
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