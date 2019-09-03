Навальный оставил без поддержки осужденных участников беспорядков, к которым призывал

Судебные заседания по делам дела от массовых беспорядках в Москве 27 июня прошли в столице во вторник 3 сентября.

Как сообщает информационное агентство NationNews, решением суда из уголовных дел в административные были переквалифицированы дела пяти задержанных в ходе массовых беспорядков активистов – Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева, Данила Конона и Валерия Костенко. При этом активисты, поднявшие руку на сотрудников правоохранительных органов, получили реальные сроки – три года проведет в колонии Иван Подкопаев, распыливший газовый баллончик в лицо стоявших в оцеплении полицейских, и два года колонии получил Данила Беглец, дернувший росгвардейца за руку в попытке помешать ему задержать другого активиста.

С еще одного задержанного по итогам митинга 27 июля – Егора Жукова – сняли обвинения в массовых беспорядках, однако, выдвинули против него новые – в видеороликах, которые Жуков размещал в интернете, следователи нашли признаки экстремизма. В итоге блогера отпустили из СИЗО под домашний арест, дожидаться там нового судебного заседания.

Раздававшиеся изначально призывы оппозиции выходить на новые акции протеста в поддержку задержанных изначально по административной статье Беглеца, Жукова и Конрона, резко поутихли, как только речь зашла о возможных реальных сроках. О «политзаключенных» писали в интернете, но попыток «отбивать ребят» не предпринимали, осознавая, что имидж лидеров протеста, толкающих молодежь в тюрьму, пострадает, в случае возбуждения новых уголовных дел.

Одна только сторонница блогера Навального Любовь Соболь пришла на суд по делу Даниила Конона, однако мать парня встретила ее в штыки и практически выставила из зала заседаний. Сам Навальный ограничился тем, что выделил от своих щедрот 13 тысяч рублей в поддержку задержанных активистов (по тысяче рублей на каждого) и призыва своих подписчиков в Твиттере сброситься, кто сколько может.

По итогам прошедших во вторник судебных заседаний единого мнения в рядах оппозиции пока не сложилось. Также нет и плана каких-либо действий в поддержку арестованных и заключенных. Никто не предлагает реальной помощи тем, кто, поддавшись на призывы Навального и его команды, отправляется теперь в колонию.

Интересно отметить, что к «политзаключенным» приравняли и экстремиста Синицу, который получил пятилетний срок за призывы к похищению и убийству детей силовиков, обеспечивавших безопасность и порядок на протестах в Москве.

Навальный назвал его твит от 31 июля простой глупостью, отметив, что «глупость – не преступление» и за нее нельзя наказывать так жестоко. При этом блогер пока не высказал мнения о явно неглупом студенте ВШЭ Жукове, публиковавшем в интернете сомнительные с точки зрения экстремизам видео. О пятерых активистах, отпущенных судом на свободу, все попросту сразу забыли.

При этом политические обозреватели считают, что суд, олицетворяющий власть, продемонстрировал во вторник две важные вещи – разнес в пух и прах тезисы либералов об ангажированности судебной системы и стремлении запереть в тюрьмы всех оппозиционеров, и в то же время развенчал миф о своей «беззубости».