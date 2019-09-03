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 Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции

Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции
21:24   3 Сентября 2019
Весь мир

Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции

Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с французской коллегой Флоранс Парли.

Об этом во вторник вечером со ссылкой на российское военное ведомство сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что переговоры прошли в преддверии запланированного визита Парли в Москву.

«С целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности (в формате «2 + 2») 3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли», - сообщили в Минобороны России.

Как отмечается, стороны в беседе затронули важные региональные проблемы в рамках развития российско-французских отношений, и условились продолжить обсуждение эти упомянутых тем 9 сентября в Москве.

Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции

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Автор: Александр Люблинский
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