Шойгу провел телефонные переговоры главой Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с французской коллегой Флоранс Парли.

Об этом во вторник вечером со ссылкой на российское военное ведомство сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что переговоры прошли в преддверии запланированного визита Парли в Москву.

«С целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности (в формате «2 + 2») 3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли», - сообщили в Минобороны России.

Как отмечается, стороны в беседе затронули важные региональные проблемы в рамках развития российско-французских отношений, и условились продолжить обсуждение эти упомянутых тем 9 сентября в Москве.