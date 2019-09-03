Журналисты обнаружили пропаганду террористов «Ан-Нусры»* в Сирии

Захваченные террористами города и провинции Сирии исписаны пропагандой радикальных исламистов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры*»: боевики призывали местных жителей к джихаду, обязывали женщин закрывать лицо и запрещали секуляризм. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей.

После успешных наступлений правительственной армии Сирии на города, которые террористы «Ан-Нусры*» сделали своими оплотами в северной Хаме и южном Идлибе, джихадисты оставили многочисленные агитационные «плакаты», сделанные в напоминание местным жителям о том, как следует жить по шариату.

Сразу несколько табличек в освобожденном ранее городе Хан-Шейхун требуют, чтобы местные женщины обязательно закрывали лицо. Несмотря на доброжелательность тона, отступление от правил боевиков сурово карается, вплоть до смертной казни.

«Платок — это почитание, а не привычка», — гласит одна из террористических агиток.

Террористы регулярно напоминают местным жителям, что «секуляризм — это неверие»: радикалы не допускают отделения власти и правовых норм от радикального ислама.

Также сирийцам постоянно указывали и на то, что они якобы должны «идти на джихад», хотя и этот «лозунг» больше похож на запугивание истерзанных террористической оккупацией горожан Хан-Шейхуна.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.