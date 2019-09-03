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 Мадуро заявил, что отношения Венесуэлы с Китаем находятся в самом расцвете

Мадуро заявил, что отношения Венесуэлы с Китаем находятся в самом расцвете
20:48   3 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро заявил, что отношения Венесуэлы с Китаем находятся в самом расцвете

Мадуро заявил, что отношения Венесуэлы с Китаем находятся в самом расцвете

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отношения стран с КНР находятся в самом расцвете, сообщает китайский канал Xinhua.

По словам Мадуро, сотрудничество двух государств расцветает. В основе успеха — стратегическое партнерство, взаимопонимание и близость позиций в дипломатических и политических вопросах, а также взаимодействие в сферах торговли, финансов, энергетики и технологий.

Однако он указал на ряд проблем, устроенных Соединенными Штатами Америки, которые предстоит преодолеть.

Обстановка обострилась в Венесуэле зимой этого года после волны протеста оппозиции против законно избранного президента страны. Во главе оппозиционного движения — спикер парламента страны Хуан Гуаидо, который самовольно назначил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали Штаты, ряд стран Запада и Латинской Америки. 

С тех пор Америка не прекращает давление на страну в надежде привести к власти своего фаворита. Расшатать обстановку Вашингтон старается в том числе информационными вбросами.

В феврале ряд западных СМИ тиражировал ложь о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу для поддержки президента страны. Ложные данные вскоре были опровергнуты даже первоначальными источниками информации. 

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Автор: Олег Королев
#китай #кнр #венесуэла #мадуро

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