Новые уголовные дела готовит СК против участников незаконных митингов в Москве

Новая волна уголовных дел готовится в отношении участников несанкционированных митингов в Москве, задержанных с 14 июля по 31 августа: об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Информацию о новых уголовных делах, готовящихся в отношении организаторов и участников массовых беспорядков в столице, опубликовало Федеральное агентство новостей со ссылкой на свой источник в Следственном комитете РФ.

По заявлению источника, следствие собирается привлечь к ответственности перед судом максимальное количество участников несогласованных митингов в центре Москвы, прошедших 27 июля и 3 августа. Сообщается, что в ближайшее время нужно ожидать новых задержаний в рамках уголовных дел по массовым беспорядкам в столице.

«Эта информация подтверждается тем фактом, что главные организаторы шествия 31 августа были задержаны только через два дня – вечером 2 сентября», — пишет ФАН.

Во вторник в Москве прошли судебные заседания, по итогам которых сразу несколько организаторов и участников несанкционированных акций были приговорены к наказанию.

Обвиняемый в нападении на сотрудника полиции 27 июля Данил Беглец приговорен к двум годам колонии, распыливший газ против двух росгвардейцев Иван Подкопаев получил три года колонии. Наибольший срок получил блогер Владислав Синица за публичный призыв в Twitter убивать детей силовиков — суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.