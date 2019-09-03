Член СПЧ призвал не искать политики в деле призывавшего убивать детей блогера Синицы

Член Совета при Президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в беседе с «Политикой Сегодня» прокомментировал судебные решения в отношении фигурантов «дела 27 июля» об уличных беспорядках в Москве.

Правозащитник отметил, что 3 сентября пятерым участникам уличных акций удалось избежать уголовного наказания после того, как Следственный комитет изучил записи видеонаблюдения и переквалифицировал дела Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева на административный состав. По мнению Горгадзе, этот факт указывает на необоснованность обвинений в политическом преследовании инакомыслящих.

«Это то, к чему пытается свести вопрос несистемная оппозиция, говоря о том, что преследуют конкретно сторонников Навального или сторонников ФБК. Мы видим, что сегодня в отношении пяти граждан России были прекращены уголовные дела, и они избежали какого-то ни было наказания», — сказал Горгадзе.

С демонстрирующими сочувствие к блогеру Владиславу Синице, который на пять лет отправится в колонию по «экстремистской» статье за призывы в Twitter к расправе над детьми полицейских, Горгадзе готов поспорить.

«Осудили не блогера, который призывал убивать детей сотрудников правоохранительных органов, а в первую очередь осудили блогера, который призывал убивать детей. И там нужно ставить точку, независимо от того, чьи дети. Мы не должны смещать акцент в сторону политизации при элементарных уголовных делах», — убежден адвокат.

Резюмируя, член СПЧ назвал вердикты объективными, а также отражающими реальную картину тех нарушений закона, которые человек совершил либо не совершил.

Помимо блогера Синицы реальные сроки 3 сентября получили еще два человека. Иван Подкопаев осужден на три года колонии за то, что распылил газовый баллончик в лица полицейским. При задержании у него были изъяты молоток и нож, а также перчатки и противогаз.

На два года осужден Данила Беглец, схвативший во время несанкционированного митинга полицейского за запястье, чем ему «причинил физическую боль». И Беглец, и Подкопаев признали свою вину в суде.

Незаконные вперемешку с законными митингами в Москве с середины июля устраивают некоторые экс-кандидаты в депутаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за подписей "мертвых", зарубежной недвижимости и использования служебного положения при введении избирательных кампаний. Всего за время массовых беспорядков сотрудники полиции задержали в общей сложности 1 700 человек, из которых фигурантами ряда уголовных дел стали 15 активистов. С пяти из них позже обвинения были сняты.