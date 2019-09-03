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20:27   3 Сентября 2019
Россия

ЦИК проверит законность проекта Навального «Умное голосование»

ЦИК проверит законность проекта Навального «Умное голосование»

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина во вторник, 3 сентября, сообщила, что ЦИК не только знает о проекте блогера Алексея Навального «Умное голосование», но и изучит его на соответствие действующему законодательству. По ее словам, все кроется в деталях.

«Нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», — объяснила Гришина в комментарии «Интерфаксу».

Сторонники Навального утверждают, что проект основали, в том числе на социальных опросах. Хотя закон запрещает публиковать результаты соцопросов и прогнозы выборов в течение пяти дней, которые предшествуют голосованию, то есть начиная с 3 сентября. Единый день голосования, в рамках которого состоятся и выборы в Московскую городскую думу, состоится в воскресенье, 8 сентября.

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Автор: Олег Королев
#цик #общество #мосгордума #умное голосование

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