Участников беспорядков в Москве Жукова и Фомина поместили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы во вторник, 3 сентября, по ходатайству следствия не только изменил Егору Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест, но и прекратил уголовное преследование по статье 212 УК РФ «массовые беспорядки». В ходе расследования следователи установили, что Жуков непричастен к совершению несогласованных митингов в Москве 27 июля 2019 года.

Срок домашнего ареста установили до 27 сентября. Жукову запретили общаться с другими фигурантами дела, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом. Также суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении Сергею Фомину меры пресечения на домашний арест до 8 октября.

Однако в СКР уточнили, что следователи установили другой эпизод преступной деятельности Егора Жукова и дополнительно предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на Youtube. По информации следствия, в 2017 году Жуков разместил на собственном канале на Youtube видеозаписи, которые содержали «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды».

Организаторами незаконных митингов в Москве выступили экс-кандидаты в МГД, которых не зарегистрировали. Причина отказа — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. У Соболь нашли подписи мертвых людей, дубли и подделки. Рисовали автографы специально нанятые люди.