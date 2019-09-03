Эксперт заявил о запрещенных оружейных поставках в Ливию из Турции

Оружие, сбившее в августе боевой китайский беспилотник в Ливии, могло быть доставлено в Триполи из Турции, несмотря на запрет оружейных поставок Совбезом ООН. Об этом сообщил востоковед Андрей Онтиков в интервью изданию Nation News.

Резолюция Совета безопасности ООН, запрещающая поставку оружия в Ливию, была принята в 1970 году. Несмотря на это, турецкое правительство продолжает поставлять оружие боевикам Правительства национального согласия, осевшего в Триполи.

«Конечно, турецкое вмешательство в Ливии есть, и турки поставляют оружие силам, лояльным Правительству национального согласия в Триполи. (…) И вот эти поставки от Турции — это нарушение международного законодательства, они идут вразрез с решением Совбеза ООН», — утверждает Онтиков.

Другая сторона гражданского конфликта в Ливии тоже вооружается из-за рубежа — войскам Хафтара помогают Объединенные Арабские Эмираты, но в гораздо меньших объемах, чем Турция вооружает Триполи.

«Поддержка Эмиратов здесь логична, потому что они признают «Братьев мусульман*» (запрещена в РФ) террористической организацией. Линия ОАЭ последовательна и принципиальна — никаких подвижек к организации у них нет», — заверил востоковед.

Отмечается, что завоз оружия в Триполи начался резко, в преддверии операции по взятию столицы Ливийской национальной армией под руководством генерала Халифы Хафтара. Ранее сообщалось, что ливийский нефтяной сектор существенно вырос, даже несмотря на военный конфликт в стране.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.