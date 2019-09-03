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19:30   3 Сентября 2019
Россия

Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две школьницы из городского округа Подольск Катя Широкая и Соня Карпухина гуляли в последнюю неделю летних каникул, когда увидели на 19-м этаже малыша, стоящего на подоконнике рядом с открытым окном. Девочки рассказали, что испугались, ведь с малышом могло случиться что-то нехорошее.

«Мы переживали за ребенка, чтобы он не упал», — сказала Катя.

По ее словам, добежали до последнего этажа и постучали во все двери, когда вышли соседи, объяснили, что случилось. Соседи присоединились, поэтому быстро нашли нужную квартиру, которую открыл заспанный мужчина. Отцу объяснили, что малыш стоит на подоконнике с открытым окном и может упасть, передает «360».

Ребенка спасли, мужчина поблагодарил школьниц и объяснил, что вернулся с ночной смены, поэтому заснул, а жена ушла в магазин. Малыш, по его словам, в тот момент тоже спал. Но, по всей видимости, проснулся и пошел исследовать мир.

«Сначала испугались немного, потому что не знали, кто может быть в квартире. Но потом поняли, что жизнь ребенка важнее», — поделилась воспоминаниями Соня.

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Автор: Анатолий Кубарев
#школьницы #подольск

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