Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две школьницы из городского округа Подольск Катя Широкая и Соня Карпухина гуляли в последнюю неделю летних каникул, когда увидели на 19-м этаже малыша, стоящего на подоконнике рядом с открытым окном. Девочки рассказали, что испугались, ведь с малышом могло случиться что-то нехорошее.

«Мы переживали за ребенка, чтобы он не упал», — сказала Катя.

По ее словам, добежали до последнего этажа и постучали во все двери, когда вышли соседи, объяснили, что случилось. Соседи присоединились, поэтому быстро нашли нужную квартиру, которую открыл заспанный мужчина. Отцу объяснили, что малыш стоит на подоконнике с открытым окном и может упасть, передает «360».

Ребенка спасли, мужчина поблагодарил школьниц и объяснил, что вернулся с ночной смены, поэтому заснул, а жена ушла в магазин. Малыш, по его словам, в тот момент тоже спал. Но, по всей видимости, проснулся и пошел исследовать мир.