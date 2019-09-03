Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

 Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами

Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

 Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года
Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

 Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами

Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

 Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года
19:08   3 Сентября 2019
Россия

Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами

Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами

Единый молодежный антинаркотический пресс-центр на базе Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» может быть создан в Ленобласти. Об этом сообщают Невские Новости.

Для реализации проекта потребуется информационная и методическая поддержка Комитета по профилактике антинаркотической деятельности среди молодежи на базе уже существующих городских медиа- и пресс-центров для студентов и школьников. Но общаться с молодежью, чтобы доносить до нее необходимость соблюдения здорового образа жизни, нужно на ее языке, уверена член Совета молодежи при главе администрации Колпинского района Юлия Булахова.

«Чем чаще человек пользуется интернетом, тем больше он склонен доверять информации, полученной им из сети, поэтому уровень доверия к сведениям из сетевых источников у поколения Z выше, чем у старшего поколения. У «зетов» более заметна потребность в самовыражении, высказывании своего мнения, утверждении «я»», — заявила Юлия Булахова.

Булахова уверена, что сейчас наступил период налаживания коммуникаций с молодежью с помощью новых средств позволяющих организовать общение на привычном для студентов и школьников уровне.

Ранее сообщалось о детской поликлинике, строящейся в Колпино: медучреждение будет готово к декабрю 2020 года и рассчитано на 300 посещений в смену.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Невские Новости»
Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #новости #общество #колпино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...