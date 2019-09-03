Член Совета молодежи рассказала, как общаться со школьниками и студентами

Единый молодежный антинаркотический пресс-центр на базе Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» может быть создан в Ленобласти. Об этом сообщают Невские Новости.

Для реализации проекта потребуется информационная и методическая поддержка Комитета по профилактике антинаркотической деятельности среди молодежи на базе уже существующих городских медиа- и пресс-центров для студентов и школьников. Но общаться с молодежью, чтобы доносить до нее необходимость соблюдения здорового образа жизни, нужно на ее языке, уверена член Совета молодежи при главе администрации Колпинского района Юлия Булахова.

«Чем чаще человек пользуется интернетом, тем больше он склонен доверять информации, полученной им из сети, поэтому уровень доверия к сведениям из сетевых источников у поколения Z выше, чем у старшего поколения. У «зетов» более заметна потребность в самовыражении, высказывании своего мнения, утверждении «я»», — заявила Юлия Булахова.

Булахова уверена, что сейчас наступил период налаживания коммуникаций с молодежью с помощью новых средств позволяющих организовать общение на привычном для студентов и школьников уровне.

Ранее сообщалось о детской поликлинике, строящейся в Колпино: медучреждение будет готово к декабрю 2020 года и рассчитано на 300 посещений в смену.