Дело о неповиновении Соболь полиции дорасследуют

Троицкий районный суд Москвы во вторник, 3 сентября, вернул дело юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» на дорасследование, передает ФАН.

В воскресенье, 14 июля, Соболь неспешно сбежала с территории ОВД, приговаривая «Бегу на свободу!». Помощница Навального понимала, что скрыться из ОВД не получится, однако наигранный «побег» обеспечил выгодный ракурс — «полицейские задержали оппозиционерку». Правоохранители не поддались на провокацию и аккуратно задержали Соболь.

В конце июля в столице начались незаконные митинги. Организаторами выступили экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации. Причина отказа — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у Соболь в подписных листах нашли автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовали подписи специально нанятые люди.