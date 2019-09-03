Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Российский лидер Владимир Путин прилетел во Владивосток, чтобы поучаствовать в Восточном экономическом форуме, который начнется в среду, 4 сентября. Президент РФ прилетел в столицу Приморья из Монголии, где находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

В среду, 4 сентября, запланировали переговоры Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Сначала они посетят судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой камень, потом пообщаются в формате тет-а-тет, а после поужинают.