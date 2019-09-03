Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Пять масштабных отключений воды пережил ливийский Триполи с начала лета этого года. Проблема существует с 2011 года, однако сейчас обострилась еще больше.

По данным портала The Africa Report, самое первое крупное отключение случилось 20 мая. Жители Триполи, возмутившись произошедшим, запустили в Сети флешмоб с хэштэгом #WaterlessTripoli.

«Как я объясню своей семье, что они должны пойти в мечеть, чтобы помыться?» — цитирует издание слова одного из пользователей Сети.

Горожане страдают не только от перебоев в водоснабжении, но и частого отключения электричества. Отмечается, что в конце июля жители большинства районов Триполи могли пользоваться электричеством всего три часа в день. Тогда температура воздуха поднялась выше 35 градусов и на протяжении нескольких дней не было воды.

По словам бывшего директора по планированию Министерства электричества и воды Триполи Фарраджа аль-Амари, иностранные специалисты не хотят посещать страну из соображений безопасности.