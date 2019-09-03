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 Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года
18:26   3 Сентября 2019
Весь мир

Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Жители Триполи пережили пять масштабных отключений воды за лето 2019 года

Пять масштабных отключений воды пережил ливийский Триполи с начала лета этого года. Проблема существует с 2011 года, однако сейчас обострилась еще больше.

По данным портала The Africa Report, самое первое крупное отключение случилось 20 мая. Жители Триполи, возмутившись произошедшим, запустили в Сети флешмоб с хэштэгом #WaterlessTripoli.

«Как я объясню своей семье, что они должны пойти в мечеть, чтобы помыться?» — цитирует издание слова одного из пользователей Сети.

Горожане страдают не только от перебоев в водоснабжении, но и частого отключения электричества. Отмечается, что в конце июля жители большинства районов Триполи могли пользоваться электричеством всего три часа в день. Тогда температура воздуха поднялась выше 35 градусов и на протяжении нескольких дней не было воды. 

По словам бывшего директора по планированию Министерства электричества и воды Триполи Фарраджа аль-Амари, иностранные специалисты не хотят посещать страну из соображений безопасности. 

«Все контракты на модернизацию, такие как проект строительства трех опреснительных установок между Триполи и Мисуратой, остаются заблокированными, несмотря на огромные инвестиционные возможности», — отметил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #триполи

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