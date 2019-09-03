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18:12   3 Сентября 2019
Россия

Найдено место крушения Су-25 в Ставропольском крае

Найдено место крушения Су-25 в Ставропольском крае

Место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае найдено. Летчики успели катапультироваться, их парашюты не были замечены с вертолета. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По информации СМИ, поиск летного экипажа продолжается. Об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. 

Ранее самолет ВКС РФ выполнял плановый полет, в котором отрабатывал высший пилотаж. 

«При выполнении мертвой петли летчики не смогли вывести самолет из пике, и он столкнулся с землей. Самолет вошел в землю на глубину до трех метров», — передает агентство слова собеседника. 

По словам источника агентства, самолет полностью разрушен. Спасатели уже направлены к месту крушения. 

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что со штурмовиком перед крушением была потеряна связь. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #су-25 #штурмовик

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