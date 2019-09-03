Найдено место крушения Су-25 в Ставропольском крае

Место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае найдено. Летчики успели катапультироваться, их парашюты не были замечены с вертолета. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По информации СМИ, поиск летного экипажа продолжается. Об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Ранее самолет ВКС РФ выполнял плановый полет, в котором отрабатывал высший пилотаж.

«При выполнении мертвой петли летчики не смогли вывести самолет из пике, и он столкнулся с землей. Самолет вошел в землю на глубину до трех метров», — передает агентство слова собеседника.

По словам источника агентства, самолет полностью разрушен. Спасатели уже направлены к месту крушения.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что со штурмовиком перед крушением была потеряна связь.