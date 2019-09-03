«АвтоВАЗ» проведет большой рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году

Российская компания «АвтоВАЗ» проведет масштабный рестайлинг внедорожника Lada 4×4. Ожидается, что работы закончатся уже к концу текущего года, пишет «Лада.Онлайн» во вторник, 3 сентября.

Обновленный автомобиль получит новую панель приборов (торпедо), новую комбинацию приборов, а также новую форму сидений. Кроме того, задний диван оснастят тремя подголовниками. У внедорожника также появится формованный потолок вместо натяжного.

«АвтоВАЗ» выпускает Lada 4x4 с 1977 года. За такой долгий срок модель практически не менялась. Дата выхода на российский авторынок обновленной Lada 4x4 пока неизвестна.