Пилоты ирландской Ryanair объявили о проведении забастовки в Испании

Представитель Испанского профсоюза пилотов авиалиний (SEPLA) во вторник, 3 сентября, сообщил, что сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair объявили о проведении забастовки. По его словам, забастовка состоится 19, 20, 22, 27 и 29 сентября. Пилоты Ryanair потребуют не закрывать с января 2020 года базы авиакомпании в аэропортах Тенерифе-Южный, Гран-Канария, Лансароте и Жирона — Коста-Брава.

Бастующие считают, если базы Ryanair в испанских аэропортах закроют, тогда без работы останутся около 500 сотрудников авиакомпании, в том числе 150 пилотов. Также пилоты обвинили руководство Ryanair в «отсутствии гибкости». По их словам, «единственная цель объявления забастовки — избежать массовых увольнений».