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18:22   3 Сентября 2019
Весь мир

Пилоты ирландской Ryanair объявили о проведении забастовки в Испании

Пилоты ирландской Ryanair объявили о проведении забастовки в Испании

Представитель Испанского профсоюза пилотов авиалиний (SEPLA) во вторник, 3 сентября, сообщил, что сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair объявили о проведении забастовки. По его словам, забастовка состоится 19, 20, 22, 27 и 29 сентября. Пилоты Ryanair потребуют не закрывать с января 2020 года базы авиакомпании в аэропортах Тенерифе-Южный, Гран-Канария, Лансароте и Жирона — Коста-Брава.

Бастующие считают, если базы Ryanair в испанских аэропортах закроют, тогда без работы останутся около 500 сотрудников авиакомпании, в том числе 150 пилотов. Также пилоты обвинили руководство Ryanair в «отсутствии гибкости». По их словам, «единственная цель объявления забастовки — избежать массовых увольнений».

«Мы объявим забастовку, поскольку это единственный доступный способ попытаться сохранить работу для тех, кто работает в Ryanair в Испании», — подчеркнули в SEPLA.

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Автор: Анатолий Кубарев
#испания #забастовка #общество #ryanair

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