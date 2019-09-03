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18:56   3 Сентября 2019
Россия

Зюганов-младший ответил Познеру на его слова о советских людях-уродах

Зюганов-младший ответил Познеру на его слова о советских людях-уродах

Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, также состоящий в рядах коммунистов, прокомментировал «Политике Сегодня» слова журналиста Владимира Познера о негативном влиянии советской власти на человека. 

В интервью ютьюб-каналу «И грянул Грэм» телеведущий заявил, что советский человек был «своего рода урод», поскольку ему приходилось говорить одно, а думать другое. Со временем он понимал, что его вера в коммунистические идеалы  — ложная. 

Леонид Зюганов заочно задал вопрос Познеру о его родителях:

«Мне хочется задать вопрос Познеру: «А его родители где жили? Не в Советском союзе случайно?» Может он и родителей своих уродами считает?»

Зюганов-младший ответил Познеру на его слова о советских людях-уродах

Депутат Мосгордумы добавил, что в бесконечных спорах о том, чего было больше в СССР: плохого или хорошего, не лишним будет напомнить о достижениях советского народа. 

 «Почему-то все из вот того познеровского лагеря, которые видят в Советском Союзе лишь человека в качестве урода, забывают, что именно в СССР был первый спутник, первый человек в космосе, первый атомный ледоход, первая атомная станция и много чего еще. Именно в Советском союзе был введен первый восьмичасовой рабочий день, первый декретный отпуск. То есть вот такое делали именно люди уроды? Не знаю, кто у Познера тогда нормальные люди. Видимо, те, кто делают то, что происходит сейчас», —  сокрушается Зюганов. 

По словам Познера, результатом  советской идеологии стал человек- циник, который ни во что не верит, в том числе в человека.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #зюганов #общество #познер

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