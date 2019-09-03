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18:36   3 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о провале враждебной политики США в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило кубинское информагентство Prensa Latina.

Ранее Мадуро расценил позицию президента США Дональда Трампа как «собственническую, одержимую и агрессивную» по отношению к Боливарианской революции. Глава Венесуэлы также перечислил все попытки Вашингтона помешать легитимному Каракасу: их три. Первая случилась в 2017 году, когда Штаты пытались приостановить формирование Национальной учредительной ассамблеи в стране: по сути, препятствовали созданию парламента.

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Второе посягательство произошло в 2018 году, когда США решили помешать президентским выборам в стране. В этом году американское руководство и вовсе поддержало попытку государственного переворота после того, как проамериканский оппозиционер Хуан Гуаидо самостоятельно провозгласил себя главой Венесуэлы.

Мадуро рассказал о трех попытках США помешать руководству Венесуэлы

Prensa Latina также сообщает об улучшении отношений между Каракасом и Пекином: установлено стратегическое партнерство по ряду вопросов, обе страны придерживаются близких позиций в политических и дипломатических моментах.

«Отношения между Китаем и Венесуэлой сейчас находятся в самом расцвете», — заявил Мадуро в интервью Xinhua. 

Ранее в феврале западные СМИ активно пытались повлиять на обстановку в Венесуэле информационными методами, намеренно распространяя ложную информацию и фейковые новости. Ряд изданий растиражировал фейк о некой ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Каракас — опровергать ложь пришлось тем же самым СМИ, которые ее и опубликовали.

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Автор: Тимофей Булочкин
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