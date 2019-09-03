Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин высказался в разговоре с «Политикой Сегодня» о запрете книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг в начальной школе Святого Эдварда (США). По мнению Кормухина, преподобный Дэн Рихил, который входит в состав администрации школы, сделал верный шаг к пропаганде добра — оградил детей от зла, которое бывает крайне привлекательным, оно же «доброе зло» в классификации главы «Сорока сороков».

«Мы не раз говорили об этом, что детям культорологически зачастую и в фильмах, и в книгах делят зло на "доброе зло" и на "злое зло", тем самым нивелируя понятие добра. В частности это относится к голливудскому и кино, и«книга поколений» — «Гарри Поттер» - тоже в себе это несет», — говорит Кормухин.

Запрещать «Гарри Поттера» по примеру школы Святого Эдварда в России не стоит, считает Кормухин.

«Я не сторонник запретов, книг — тем более. На уроках литературы понимание "добра" и "зла" нужно объяснять. Тем более, в детском возрасте запреты наоборот вызывают больше любопытства. А вот доносить до детей, что, пропагандируя и восхваляя "доброе зло", мы тем самым нивелируем понятие добра как такового, как абсолюта — это обязательно», — советует Кормухин.

Писатель может и не заметить того, что сделал зло — добрым, говорит лидер. Это может быть сделано неосознанно, однако душе читателя, к примеру, персонаж, олицетворяющий «доброе зло», может навредить.

Ранее в интервью «Политике Сегодня» депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал серию «Фантастические твари», назвав Джоан Роулинг писателем одной книги. И эта книга «Гарри Поттер» депутату нравится. Особо Милонову нравится факультет Грифиндор и мракоборцы.