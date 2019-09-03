Экс-посла США Хантсмана вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пригласит бывшего посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний для объяснений. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев во вторник, 3 сентября.

По его словам, дату заседания комиссии назначат в ближайшее время. Хантсман приглашен в Госдуму, чтобы ответить на вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России. Ранее экс-посол заявлял, что готов объяснить публикацию в соцсетях диппредставительства точного маршрута движения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил», — говорится в заявлении Пискарева.

Ранее 14 августа, бывший посол назвал публикацию «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние российские дела. Ханстман считает, что нельзя сравнивать обвинения России во вмешательстве в выборы в США и публикацию маршрута несогласованных митингов.

МИД РФ 4 августа пообещал обратиться в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны через необъективное освещение незаконной акции в Москве 3 августа.