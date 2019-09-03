Беглов приехал на открытие новой развязки ЗСД

Врио губернатора Петербурга Александра Беглов приехал на открытие движения по съезду с Западного скоростного диаметра на Новое шоссе и автомобильному путепроводу участка Санкт-Петербург — Бусловская. Об этом 3 сентября пишут «Невские новости».

По информации СМИ, во вторник Беглов приехал на знаковое для города мероприятие — открытие новой развязки ЗСД, которое состоялось в 16:10. Ранее сообщалось, что новый транспортный узел расположен у поселка Белоостров. Отмечается, что автомобилисты смогут быстрее выезжать на Приморское шоссе и в Курортный район Петербурга. Отныне люди смогут добираться до центра города на полчаса быстрее. Строители возвели дорожный участок всего за семь месяцев.

Петербуржцы больше не будут попадать в многокилометровых заторы из-за отсутствия дополнительного проезда на железнодорожном переезде. СМИ отмечает, что проблема наконец-то решилась благодаря новому транспортному узлу.

Кроме этого, за счет новой развязки ЗСД будут открыты перспективы развития промзоны «Белоостров», которая обеспечит доступность главных федеральных медцентров в Песочном — именно туда едут пациенты со всего Северо-Запада.

Новая ЗСД находится в Курортном районе Санкт-Петербурга рядом с поселком Белоостров и Западная лица. Строительство развязки обошлось городу в 967,8 миллиона рублей. По плану работы должны были продолжаться до конца ноября этого года.