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17:26   3 Сентября 2019
Россия

Призывавшую к беспорядкам Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч

Призывавшую к беспорядкам Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч

Троицкий столичный суд оштрафовал экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к участию в незаконных митингах в Москве 31 августа. Об этом сообщает корреспондент ФАН из зала суда во вторник, 3 сентября.

Напомним, Соболь уже получила четыре штрафа на общую сумму 930 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Суд не может арестовать соратницу Навального из-за пятилетней дочери. Соболь активно пользуется лазейками социально ориентированного российского законодательства.

Отметим, за несколько дней до митинга 31 августа прокуратура письменно предупредила «оппозиционерку», что мероприятие, на которое она призывает людей, незаконно. Соболь все предостережения проигнорировала.

В конце июля в Москве начались незаконные акции. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа «оппозиционерам» проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкойподписей занимались специально нанятые люди.

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Автор: Саида Габиева
#митинг #штраф #соболь

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