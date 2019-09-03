ОАЭ и РФ работают над открытием ежегодной торговой выставки

Глава торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа Абдалла Султан аль-Увейс во вторник, 3 сентября, сообщил, что Абу-Даби и Москва работают над открытием совместной ежегодной торговой выставки. По его словам, между ОАЭ и РФ совершается более 150 поездок в неделю, а эти цифры отражают степень значимости как торгового сотрудничества, так и выставок.

«Наша основная цель — создать ежегодную торговую выставку. Будет платформа, с помощью которой торговцы представят свои товары», — добавил аль-Увейс.

Событие необходимо сделать непрерывным, поэтому ОАЭ договоримся с российскими торговыми палатами, продолжил аль-Увейс. В Абу-Даби подумают, какое время будет наиболее подходящим для выставки, передает РИА Новости.

Глава торгово-промышленной палаты эмирата отметил, что выставку могут провести в 2020 году. ОАЭ рассчитывает на участие частного сектора, также выставку сконцентрируют на продвижении товаров и услуг.