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17:29   3 Сентября 2019
Россия

Координатора массовых беспорядков 27 июля Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

Координатора массовых беспорядков 27 июля Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

Фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Егору Жукову предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремизму в интернете. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. 

«СК РФ только что предъявил моему подзащитному обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете ", — сказал защитник.

Он рассказал, что после экспертизы роликов, которые Жуков снимал два года назад, ФСБ увидело в них экстремистскую деятельность. Соловьев добавил, что защита с этим не согласна, а доводы экспертизы считает предположительными. 

Ранее Следственный комитет обратился с просьбой изменить меру пресечения обвиняемым по делу о «массовых беспорядках 27 июля» Егора Жукова и Сергея Фомина, переведя их с заключения под стражу под домашний арест.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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