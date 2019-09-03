Координатора массовых беспорядков 27 июля Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

Фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Егору Жукову предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремизму в интернете. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

«СК РФ только что предъявил моему подзащитному обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете ", — сказал защитник.

Он рассказал, что после экспертизы роликов, которые Жуков снимал два года назад, ФСБ увидело в них экстремистскую деятельность. Соловьев добавил, что защита с этим не согласна, а доводы экспертизы считает предположительными.

Ранее Следственный комитет обратился с просьбой изменить меру пресечения обвиняемым по делу о «массовых беспорядках 27 июля» Егора Жукова и Сергея Фомина, переведя их с заключения под стражу под домашний арест.