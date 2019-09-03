Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

 Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России

Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

 Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

 Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России

Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

 Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

17:07   3 Сентября 2019
Россия

Обнародовали видео столкновения пассажирских самолетов в Шереметьево

Обнародовали видео столкновения пассажирских самолетов в Шереметьево

Два пассажирских самолета во вторник, 3 сентября, столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Самолет, который вылетал из Москвы в Пекин, задел крылом другой лайнер российской авиакомпании Royal Flight. Пассажиры не пострадали. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#видео #самолет #шереметьево

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...