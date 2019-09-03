Обнародовали видео столкновения пассажирских самолетов в Шереметьево

Два пассажирских самолета во вторник, 3 сентября, столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Самолет, который вылетал из Москвы в Пекин, задел крылом другой лайнер российской авиакомпании Royal Flight. Пассажиры не пострадали.

Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево при буксировке. В результате ЧП никто не пострадал. Столкнулись самолёт «Аэрофлота» рейса Москва – Пекин и воздушное судно авиакомпании Royal Flight. pic.twitter.com/bGdL8gny14 — Москва 24 (@infomoscow24) 3 сентября 2019 г.