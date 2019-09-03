Командир, предотвративший катастрофу самолета А321, вернется к полетам

Командир экипажа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний» приступит к работе уже на следующей неделе, после прохождения медицинских обследований.

О возвращении командира самолета Дамира Юсупова сообщили в пресс-службе компании-авиаперевозчика.

«У него на самом деле отпуск закончился, он выходит на неделе (на работу). Он сейчас проходит все необходимые медицинские процедуры. Наверное, на следующей неделе он вернется к полетам», — заявил источник в компании РИА Новостям.

15 августа лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь и во время взлета на высоте около 30 метров столкнулся со стаей чаек, тушки которых попали в воздухозаборники и вызвали неполадки в двигателе. Благодаря действиям пилотов «аэробуса» трагедии удалось избежать: самолет сел в кукурузном поле, пассажиры были эвакуированы.

После успешной аварийной посадки «аэробуса» в Кремле приняли решение наградить пилотов. Ранее сообщалось о компенсации в сто тысяч рублей, выплачиваемой пассажирам А321 в качестве возмещения вреда.