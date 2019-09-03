Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

 Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России

Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

 Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

 Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России

Лидер «Сорока сороков» не рекомендовал запрещать «Гарри Поттера» в России
Казахстан ждет Лаврова в октябре

Казахстан ждет Лаврова в октябре

 Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста
Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

 Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

17:09   3 Сентября 2019
Россия

Путин поручил обеспечить жильем сотрудников первичной медпомощи

Путин поручил обеспечить жильем сотрудников первичной медпомощи

Российский лидер Владимир Путин поручил властям в регионах обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Такое поручение появилось на сайте  сайте Кремля во вторник, 3 сентября. 

Для получения жилья в собственность, медицинский работник должен трудиться минимум на одной ставке в течение 10 лет. Кроме того, президент РФ поручил в первую очередь давать служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медработникам.

Кроме того, они могут получать ипотеку на льготных условиях. Путин поручил в первоочередном порядке предоставлять детям медработников места в детсадах и школах. О выполнении приказа нужно доложить  до 1 декабря, и далее — раз в полгода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...