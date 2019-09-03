Путин поручил обеспечить жильем сотрудников первичной медпомощи

Российский лидер Владимир Путин поручил властям в регионах обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Такое поручение появилось на сайте сайте Кремля во вторник, 3 сентября.

Для получения жилья в собственность, медицинский работник должен трудиться минимум на одной ставке в течение 10 лет. Кроме того, президент РФ поручил в первую очередь давать служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медработникам.

Кроме того, они могут получать ипотеку на льготных условиях. Путин поручил в первоочередном порядке предоставлять детям медработников места в детсадах и школах. О выполнении приказа нужно доложить до 1 декабря, и далее — раз в полгода.