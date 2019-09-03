Эксперт назвал обучение наблюдателей к выборам всесторонним процессом

В Петербурге состоятся выборы губернатора 8 сентября, а также выборы в муниципальные депутаты. Подходит к концу обучение наблюдателей. Всего его прошли около четырех тысяч человек, пишут «Невские новости».

Главная задача наблюдателей — контроль за тем, чтобы процесс голосования соответствовал закону. Член ОП Александр Малькевич отметил, что даже отдаленные участки будут под контролем благодаря наблюдателям. Они будут работать от разных организаций. Такая мера позволит сделать процесс голосования максимально прозрачным.

Глава межрегионального отделения Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто считает, что обучение специалистов — всесторонний процесс, который затрагивает не только правовые аспекты, но и психологические.

«Все нюансы нужно прорабатывать не только с точки зрения правовых аспектов, но и с точки зрения психологии. Все мы понимаем, что в Единый день голосования предстоит большая напряженная работа, поэтому к ней важно подготовить людей», — сказал он.

По словам Кухто, в первую очередь наблюдатель должен знать свои права и обязанности. Также во время обучения проходят публичные лекции: работа со СМИ, психология, правовой статус наблюдателя. В конце каждый выполняет тест, успешное прохождение которого позволит наблюдателю работать на выборах.