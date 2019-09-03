Сад имени Жореса Алферова откроют в Петербурге

Сад имени Жореса Алферова появится в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом 3 сентября сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на члена Топонимической комиссии города Алексея Ерофеева.

По словам Ерофеева, сад, который Топонимическая комиссия решила назвать именем Алферова, находится между проспектом Науки и улицей Верности.

«Это уже в конце проспекта, ближе к улице Руставели. Там огромный благоустроенный сад, который очень хорошо выглядит. В этом саду можно будет и памятник поставить, если об этом пойдет речь», – сказал он.

По информации СМИ, в ближайшее время будут оформлены соответствующие акты. Когда именно сад официально получит имя нобелевского лауреата станет известно после того, как врио губернатора Александр Беглов утвердит решение. Отмечается, что присутствовавшие на заседании представители РАН поблагодарили комиссию за такое решение.

В саду планируется проводить экскурсии и мероприятия, связанные с наукой, физикой и Алферовым. Они могут проходить на улице.

«Дети, которые пользуются мобильными телефонами, должны знать, кто их создал. Сад может использоваться как научная площадка для подрастающего поколения», – отметил Ерофеев.

Он подчеркнул, что в городе появится место, которое не только сохранит память о великом ученом, но и его способ общения. Петербуржцы, которые бывали на лекциях Алферова, отмечали, что он мог доступно объяснить далеким от науки людям механизм работы полупроводников.

В саду в 2019 году также планируется установить памятник ученому, отметил Ерофеев.