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16:52   3 Сентября 2019
Россия

«Камаз» запустит беспилотные грузовики на закрытых территориях завода

«Камаз» запустит беспилотные грузовики на закрытых территориях завода

Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин во вторник, 3 сентября, сообщил, что законодательную базу для курсирования беспилотных грузовиков в стране еще не подготовили. По его словам, компания планирует запустить такие автомобили на закрытой территории завода в 2019 году.

«Тема беспилотников актуальна, поэтому я считаю, что будущее за этим видом транспорта неизбежно», — сказал глава «Камаза» в кулуарах выставки COMTRANS EXPO 2019.

​​Однако автопроизводители несколько сдержанно относиться к этой теме, но по простой причине, потому что не видят, каким образом решить проблемы юридического характера, продолжил Когогин. Генеральный директор «Камаза» обсуждал вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Поэтому мы взяли направление закрытых дорог: карьеры, внутризаводские перевозки», — резюмировал топ-менеджер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #камаз #грузовики

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