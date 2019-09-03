«Камаз» запустит беспилотные грузовики на закрытых территориях завода

Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин во вторник, 3 сентября, сообщил, что законодательную базу для курсирования беспилотных грузовиков в стране еще не подготовили. По его словам, компания планирует запустить такие автомобили на закрытой территории завода в 2019 году.

«Тема беспилотников актуальна, поэтому я считаю, что будущее за этим видом транспорта неизбежно», — сказал глава «Камаза» в кулуарах выставки COMTRANS EXPO 2019.

​​Однако автопроизводители несколько сдержанно относиться к этой теме, но по простой причине, потому что не видят, каким образом решить проблемы юридического характера, продолжил Когогин. Генеральный директор «Камаза» обсуждал вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым.