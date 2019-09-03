Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, избил активиста

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого украинский президент Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал с рабочего совещания, подрался с активистом Игорем Петровскисом. Об этом сообщает пресс-служба полиции во вторник, 3 сентября.

Стычка произошла 29 августа в здании городского совета. В соцсетях общественник заявил, что Годунок напал на него сзади и ударил головой об пол. Сам чиновник утверждает, что Петровскис первым спровоцировал драку. Годунок заявил, что ответил на это «простой легкой мужской пощечиной».

Возбуждено дело по статье о нанесение умышленных легких телесных подтверждений. Общественник также призвал Зеленского лично проконтролировать ход расследования.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором украинский лидер выгоняет Годунка с совещания и называет его «разбойником». Это произошло после того, как Зеленский узнал в интернете о его судимости. Чиновник в ответ назвал президента «дебилом и хамом». Он пригрозил Зеленском судом, но позже передумал.

По данным портала «Украина.ру», в 2002 году суд Киева вынес осудил Годунка по трем статьям УК, включая разбой. Сейчас судимость чиновника считается погашенной.