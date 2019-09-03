Белорусское правительство передало Лукашенко программу по интеграции с РФ

Проект программы по развитию интеграции Белоруссии и Российской Федерации направлен белорусскому президенту Александру Лукашенко от Совета министров республики.

Об этом сообщила Александра Исаева, пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

«Документ передан в администрацию президента Беларуси», — заявила Исаева 3 августа ТАСС.

В начале августа Лукашенко поручил правительству страны ускорить согласование планомерной интеграции с Россией. Румас же предупредил министров, чтобы документ не нарушал установленные первоначальные сроки и напомнил о запланированной разработке дорожных карт по торгово-экономическим аспектам интеграции с РФ.

Ранее 21 июля глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что процесс интеграции РФ и Белоруссии будет долгосрочным, но от этого не менее выгодным для обоих государств. Министр подчеркнул, что использование единой валюты в двух странах станет завершающим этапом российско-белорусской интеграции. В Совфеде РФ также заявили о возможной ратификации соглашения Республики и РФ по единым визам.