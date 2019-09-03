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 Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

16:22   3 Сентября 2019
Весь мир

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Официальный представитель правящего в стране Суверенного совета Мухаммед аль-Фекки во вторник, 3 сентября, в коммюнике по итогам заседания с участием нового суданского премьера Абдаллы Хамдука сообщил, что состав нового правительства обнародуют в течение 48 часов.

«В течение 48 часов объявим новое правительство», — заявил аль-Фекки.

Во вторник, 27 августа, оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премьера Судана. Оппозиционеры предложили на каждую министерскую должность три кандидата, «чтобы премьер выбрал лучших». Министра обороны и внутренних дел определяют суданские военные.

Представитель Суверенного совета отметил, что задержку в формировании министерского кабинета «связали со стремлением обеспечить наиболее широкое представительство как суданских провинций, так и разных поколений».

Абдаллу Хамдука привели к присяге 21 августа. Кандидатуру председателя правительства выдвинули оппозиционеры. Переходный военный совет Судана поддержал Хамдука.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #судан #общество #весь мир

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