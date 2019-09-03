Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Международное агентство True Luxury Travel составило рейтинг стран для путешествий по дикой природе в 2019 году. Первое место заняла Финляндия.

Она была выбрана из-за высокого уровня экологической устойчивости, богатства флоры и фауны, красивых ландшафтов и усилий, которые применяют власти, по сохранению природы.

При оценке эксперты учитывали количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения «краснокнижных» видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие факторы.

Кроме Финляндии, в рейтинге оказались Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения - всего 60 государств. Россия занимает 14-е место.