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16:32   3 Сентября 2019
Весь мир

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе

Международное агентство True Luxury Travel составило рейтинг стран для путешествий по дикой природе в 2019 году. Первое место заняла Финляндия.

Она была выбрана из-за высокого уровня экологической устойчивости, богатства флоры и фауны, красивых ландшафтов и усилий, которые применяют власти, по сохранению природы.

При оценке эксперты учитывали количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения «краснокнижных» видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие факторы. 

Кроме Финляндии, в рейтинге оказались Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения - всего 60 государств. Россия занимает 14-е место.

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Автор: Виктория Разумовская
#финляндия #туризм #природа

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