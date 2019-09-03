Для сбора поступающих от граждан жалоб на фейковые новости в интернете и оскорбления государственных символов может быть создана специальная приемная.

С таким предложением во вторник на заседании экспертной группы в Общественной палате РФ при участии представителей Генпрокуратуры выступил Фонд защиты национальных ценностей. Председатель комиссии ОП РФ по СМИ, глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич раскрыл подробности озвученной на заседании инициативы. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН).

«Фонд сегодня является единственной организацией, которая на системной основе аккумулирует и направляет жалобы (на нарушения закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов) в прокуратуру. Но силовые структуры не всегда успевают их обрабатывать», - рассказал Малькевич, в частности.

При этом присутствовавшие на заседании в ОП представители Генпрокуратуры пояснили, что сообщения граждан о показавшейся им подозрительной информации не удается проверить быстро из-за слишком большого числа подобных сообщений, часть из которых как потом выясняется, не указывает на нарушения законодательства.

По словам Малькевича, именно поэтому и возникла идея привлечь специалистов мониторинговой группы фонда, а также экспертов рабочей группы ОП по интернету к работе в едином общественном движении, которое технически могло бы базироваться на специально созданном сайте. Интерфейс этого сайта, добавил глава фонда, можно сделать максимально простым и интуитивно понятным для пользователей.

«Он должен быть удобным. Чтобы любой человек мог зайти в очень простую форму, вставить ссылку на сайт или материал, где обнаружено нарушение, приписать краткий комментарий и отправить — без каких-либо специальных авторизаций и заполнения форм», - добавил общественник.

Далее, по словам Малькевича, уже специалисты рабочей группы будут оценивать, есть ли в указанном сообщении состав преступления, и. в случае необходимости, оперативно оформлять обращение в Генпрокуратуру.

Данный проект сейчас находится на стадии обсуждения. Эту работу, подчеркнул Малькевич, нужно сделать массовой и системной, и если проект регулирования интернет-среды удастся реализовать, в выигрыше окажутся все – население, общественники и правоохранительные органы.