Минздрав покажет новые лаборатории для детекции биопатогенов на ВЭФ-2019

Министерство здравоохранения намерено продемонстрировать инновационную разработку на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе ведомства 3 сентября.

«Под руководством Минздрава России разработаны автоматические комплексы детекции биопатогенов — компактные лаборатории, которые можно разместить практически в любом месте», — указали в сообщении.

Речь идет о системах, которые анализируют воздух и жидкости на наличие патогенных биологических агентов. Примечательно, что их выявление происходит до того, как они смогут вызвать заболевание у человека. Такой способ не только занимает меньше времени, но и более эффективен.

Помимо этого, ведомство покажет еще одну новинку — компактные устройства для проведения диагностических анализов. Врач сможет воспользоваться ими не отходя от постели пациента.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября.