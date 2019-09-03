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16:26   3 Сентября 2019
Россия

Минздрав покажет новые лаборатории для детекции биопатогенов на ВЭФ-2019

Минздрав покажет новые лаборатории для детекции биопатогенов на ВЭФ-2019

Министерство здравоохранения намерено продемонстрировать инновационную разработку на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе ведомства 3 сентября.

«Под руководством Минздрава России разработаны автоматические комплексы детекции биопатогенов — компактные лаборатории, которые можно разместить практически в любом месте», — указали в сообщении.

Речь идет о системах, которые анализируют воздух и жидкости на наличие патогенных биологических агентов. Примечательно, что их выявление происходит до того, как они смогут вызвать заболевание у человека. Такой способ не только занимает меньше времени, но и более эффективен.

Помимо этого, ведомство покажет еще одну новинку — компактные устройства для проведения диагностических анализов. Врач сможет воспользоваться ими не отходя от постели пациента.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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Автор: Анна Манц
#анализы #минздрав #вэф #лаборатория

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