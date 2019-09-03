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16:08   3 Сентября 2019
Россия

Вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге требует расследовать Милонов

Вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге требует расследовать Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов готов обратиться в правоохранительные органы и потребовать расследовать вмешательство в предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге.

Милонов заявил, что на протяжении всей кампании по выборам муниципальных депутатов в Северной столице сталкивается с попытками манипуляции со стороны «третьих сил». Депутат уверен, что расследование необходимо провести после завершения единого дня голосования 8 сентября, вне зависимости от результатов выборов. Он также считает нужным создать в Петербурге специальную комиссию по расследованию дискредитации избирательных мероприятий и предвыборного саботажа.

«Мы четко видим, что враждебные городу и стране силы кинули все свои ресурсы на очернение основных кандидатов и всего процесса в целом. В их черной схеме задействованы отдельные СМИ, анонимные каналы и целая армия блогеров», — заявил Милонов ФАН.

Вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге требует расследовать Милонов

Парламентарий заключил, что раскачивание ситуации в стране выгодно «противникам России».  Ранее Милонов выступил против снятия моратория на смертную казнь, хотя и подчеркнул, что такой режим навязан российскому правосудию Европой, как и понятие использования наркотиков для личного использования.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #госдума #политика #милонов #общество #комиссия

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