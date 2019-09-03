Сбербанк предложил выдавать россиянам электронные паспорта

Сбербанк заявил о готовности выдавать электронные паспорта россиянам, а также предоставить площадку для государственных сервисов, если удастся согласовать такую возможность с властями. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

По словам Ведяхина, на сегодняшний день в Сбербанке обсуждается возможность предоставления государственным сервисам площадки.

«Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством России», — заявил он.

Представитель Сбербанка подчеркнул, что организация позволила госорганам оформлять ряд государственных услуг при помощи приложения «Сбербанк Онлайн». Он отметил, что раньше для получения возврата подоходного налога физическому лицу требовалось отделение обращение в ИФНС, но теперь это можно сделать, оставив заявку в приложении.

«Возможно, следующим этапом будет выдача электронных паспортов», — отметил Ведяхин.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в России к 2022 году будет завершена выдача бумажных паспортов.