Американский подросток застрелил пятерых членов семьи

Подросток в американском штате Алабама застрелил пятерых членов семьи. Массовое убийство произошло накануне, 2 сентября. Об этом сообщает Fox17 со ссылкой на шерифа округа Лаймстоун.

Как рассказал шериф, подросток сам вызвал экстренные службы. Три человека умерли до прибытия медиков, двое погибли в больнице, куда их доставили на вертолете. На место ЧП прибыли правоохранители, которым 14-летний мальчик рассказал, что сам застрелил родственников.

Отмечается, что убийца сотрудничает с полицией и помогает офицерам найти выброшенный им 9-миллиметровый пистолет.

Ранее 30 августа неизвестный открыл стрельбу в техасском городе Одесса, в результате которой погибли не менее семи человек. Стрелка удалось ликвидировать.