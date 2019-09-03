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16:10   3 Сентября 2019
Весь мир

Американский подросток застрелил пятерых членов семьи

Американский подросток застрелил пятерых членов семьи

Подросток в американском штате Алабама застрелил пятерых членов семьи. Массовое убийство произошло накануне, 2 сентября. Об этом сообщает Fox17 со ссылкой на шерифа округа Лаймстоун.

Как рассказал шериф, подросток сам вызвал экстренные службы. Три человека умерли до прибытия медиков, двое погибли в больнице, куда их доставили на вертолете. На место ЧП прибыли правоохранители, которым 14-летний мальчик рассказал, что сам застрелил родственников.

Отмечается, что убийца сотрудничает с полицией и помогает офицерам найти выброшенный им 9-миллиметровый пистолет. 

Ранее 30 августа неизвестный открыл стрельбу в техасском городе Одесса, в результате которой погибли не менее семи человек. Стрелка удалось ликвидировать.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #стрельба #алабама

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