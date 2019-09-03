Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился по повестке в Государственное бюро расследований, прислав вместо себя адвоката Игоря Голованя.

Об этом во вторник 3 сентября сообщает «Вести-Украина», напоминая, что Порошенко вызывают в ГБР для проведения следственных действий в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший глава государства. Как заявил журналистам адвокат Порошенко, у бывшего президента нет возможности посещать ГБР из-за его работы в парламенте, а также по другим уважительным причинам.

«К сожалению, ГБР не дает должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко», - пожаловался при этом Головань.

Напомним: ранее глава украинского Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал журналистам, что в отношении Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел.