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16:07   3 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР

Порошенко вновь не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился по повестке в Государственное бюро расследований, прислав вместо себя адвоката Игоря Голованя.

Об этом во вторник 3 сентября сообщает «Вести-Украина», напоминая, что Порошенко вызывают в ГБР для проведения следственных действий в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший глава государства. Как заявил журналистам адвокат Порошенко, у бывшего президента нет возможности посещать ГБР из-за его работы в парламенте, а также по другим уважительным причинам.

«К сожалению, ГБР не дает должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко», - пожаловался при этом Головань.

Напомним: ранее глава украинского Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал журналистам, что в отношении Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел.

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Автор: Александр Люблинский
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